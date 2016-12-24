В Югру за мечтой: 20 школьников из Мордовии откроют мир больших профессий

Завершен отбор участников нового сезона программы «Уверенный старт», организованной Всероссийским проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Газпромнефть-Хантосом». Уже этим летом 20 восьмиклассников из Республики Мордовия отправятся в путешествие в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В нефтяной столице России школьников ждет насыщенная образовательная программа и знакомство с профессиями, которые двигают экономику страны вперед.

Проект «Уверенный старт» дает школьникам возможность не просто узнать о перспективных направлениях в топливно-энергетическом комплексе страны, но и увидеть возможности профессий своими глазами. Программа реализуется Всероссийским проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с «Газпромнефть-Хантосом» второй год подряд – ее цель показать школьникам, насколько интересными и востребованными могут быть рабочие специальности, особенно в стратегических для страны отраслях.

«Программа «Уверенный старт» помогает продвигать среди школьников профессии, связанные с топливно-энергетическим комплексом, и становится ориентиром в профориентации детей. В прошлом году она вдохновила ребят из Ульяновской области, а сегодня открывает новые возможности для учеников еще из трех регионов России, в числе которых – Республика Мордовия. Такие программы мотивируют школьников к новым знаниям и открытиям, даже в таких сложных направлениях. Начинать работу по профориентации необходимо, как можно раньше. Это инвестиция в осознанный выбор профессии и вклад в развитие нашей страны», – подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В этом году в программу включились Республика Мордовия, Архангельская и Вологодская области. Более 550 школ и 2 000 обучающихся приняли участие, а по итогам всех этапов отбора определены участники, которым предстоит отправиться в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

«Программа «Уверенный старт» занимает особое место среди партнерских проектов «Газпромнефть-Хантоса». Мы уверены, что именно люди являются основой успешного развития нефтегазовой отрасли. «Уверенный старт» открывает перед школьниками редкую возможность уже в юном возрасте познакомиться с профессией нефтяника, посетить производственные объекты и оценить, как живут и работают на современном промысле», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев.

Школьников Республики Мордовия ждет уникальное путешествие в Югру, где они познакомятся с объектами компании «Газпромнефть-Хантос», встретятся с опытными специалистами, узнают о современных технологиях добычи и переработки ресурсов, примут участие в тематических встречах, которые помогут развитию навыков будущего. Это будет не просто поездка, а настоящее профессиональное приключение, способное повлиять на выбор жизненного пути.

«Участие в программе «Уверенный старт» – это шанс для школьников увидеть перспективные профессии в реальной жизни и важный шаг в их профессиональном развитии. Мы рады, что ребята из нашего региона стали частью этой программы. Надеемся, что полученные знания и впечатления вдохновят их вернуться домой и стать квалифицированными специалистами. Мы готовы поддержать их на этом пути, предоставив возможности для дальнейшего обучения и совершенствования в тех самых профессиях, с которыми они познакомились в Югре», – отметила первый заместитель Министра образования Республики Мордовия Юлия Грызулина.

Чтобы попасть в число финалистов, ребятам предстояло пройти многоэтапный отбор. В программе могли участвовать восьмиклассники в возрасте от 14 лет. Школьникам нужно было пройти онлайн-тестирование, написать мотивационное эссе и записать видеоприветствие, где они рассказывали о себе и своих интересах. Эти задания помогали экспертам оценить не только знания, но и заинтересованность участников, их стремление к развитию и готовность к новым вызовам. Серьезный отбор позволил сформировать команду из 20 заинтересованных и целеустремленных участников — именно они этим летом отправятся в Ханты-Мансийский автономный округ, чтобы на практике познакомиться с профессиями будущего.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и создаёт для молодежи доступные и эффективные инструменты карьерного развития. Чтобы присоединиться к экосистеме проекта, достаточно пройти регистрацию на платформе профразвивайся.рф. Участники получают доступ к онлайн-курсам, профдиагностике, карьерным консультациям и другим возможностям, открывающим путь к осознанному профессиональному росту.