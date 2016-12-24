Жительница Саранска ответит в суде за глиняные черепа с наркотой

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В столице Мордовии 36-летняя местная жительница сядет на скамью подсудимых по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Преступную деятельность этой особы весной пресекли сотрудники ОНК УМВД России по Саранску.
В полиции задержанная призналась, что устроилась в интернет-магазин в качества закладчика запрещенных веществ. Через некоторое время она получила в свое распоряжение партию гашиша и мефедрона.
С целью конспирации жительница Саранска упаковала наркотики в глиняные слепки в виде черепа. Глину и силиконовые формы для льда она заказала на сайте известного маркетплейса.
В начале апреля злоумышленница организовала несколько закладок с запрещенными веществами, но вскоре была задержана сотрудниками полиции. В ходе осмотра ее квартиры полицейские обнаружили привычный арсенал нарко-закладчика, а также 14 глиняных слепков, внутри которых находились приготовленные для сбыта гашиш и мефедрон общей массой около 18 граммов.
В информации МВД по РМ отмечается, что обвиняемая сама является потребителем наркотиков, до суда ее заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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