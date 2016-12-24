В Доме Республики обсудили предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности

29 мая в Доме Республики состоялся круглый стол по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических инициатив, посвященной поддержке семьи и совершенствованию демографической политики.



Как подчеркнул Глава Мордовии Артём Здунов, это важное направление сотрудничества региона с АСИ. Работа сессии была направлена на разработку решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости, нормативных правовых актов и выработку федеральных инициатив, в том числе для рассмотрения в рамках Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья», которую возглавляет Глава Мордовии.



Артём Здунов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. В плане предусмотрен целый комплекс мер с особым вниманием к многодетным, а также молодым (студенческим) семьям.



«Мордовия может стать одним из первых субъектов, где и стратегия региона, и все программы строятся с учетом критериев, ориентированных на семьи. Агентство совместно с регионом разработало план поддержки семей и рождаемости, включающий более 70 мероприятий, направленных на создание, сохранение, поддержку и приумножение семей», –сказала Светлана Чупшева. Она также отметила, что все предложения итогового плана сгруппированы по четырём направлениям: укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе, обеспечение социально-экономического благополучия семей и создание комфортной среды для жизни, охрана здоровья, материнства и детства, организационные мероприятия. При этом часть из решений имеет большой потенциал к тиражированию.



Меры касаются поддержки многодетных семей, молодых семей, беременных женщин, семей с новорожденными детьми, семей, проживающих на сельских территориях, развитию корпоративных практик и так далее. В их числе, например, меры по улучшению жилищных условий, увеличение выплаты на рождение шестого ребенка в рамках регионального семейного капитала. Обсуждались решения по повышению мобильности семей с детьми, в том числе при приобретении автомобиля.



Также в плане предусмотрено снятие ограничений по целям использования регионального семейного капитала. Это важно для того, чтобы каждая семья могла гибко использовать меры поддержки с учетом ее потребностей. Как отметили участники совещания, важно, чтобы каждая отрасль была настроена на интересы семьи: от экономики и креативной индустрии до социальной сферы и предпринимательского сообщества.



Напомним, Агентство оказывает содействие регионам в достижении целевых показателей и задач национальных целей Российской Федерации: проводит исследования, обобщает практики, внедряет лучшие технологии. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Агентство системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.