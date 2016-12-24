Центральная библиотека Большеигнатовского района превратится в «Умный ДОМ»

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках по модельному стандарту переоснащается центральная библиотека Большеигнатовского района. После модернизации она получит новое название – «Умный ДОМ».
Сейчас на объекте работают строители: штукатурят и красят стены, укладывают плитку, проводят новые коммуникации. После завершения ремонта помещение преобразится. Но главное – изменится подход к работе. Библиотека станет площадкой для получения новых навыков.
Увеличится площадь библиотеки, новые кабинеты займут более 400 м2. Здесь будут рекреации для общения, проведения коммуникативно-ориентированных мероприятий и обучения с доступом к государственным электронным библиотечным ресурсам. Появится пространство для полезного и интересного времяпрепровождения.
На 15% обновится книжный фонд библиотеки, сюда поступит много современной литературы. Также будет закуплена новая техника и мебель.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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