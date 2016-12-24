В Саранске общественники добились появления остановочного павильона на конечной точке 5 маршрута

После обращения активистов Народного фронта в РМ в Администрацию городского округа Саранск была решена проблема с отсутствием остановочного павильона на конечной остановке маршрута №5. Конструкция была установлена на положенное место, где последние 20 лет было просто пустое пространство.

Напомним, в марте этого года житель Саранска пожаловался общественникам, что в Октябрьском районе на конечной точке 5 маршрута более 20 лет отсутствует остановка общественного транспорта.

На карте остановка значилась, но в реальности ни павильона, ни соответствующего дорожного знака здесь не было. Это создавало неудобства для пассажиров, так как водители общественного транспорта не останавливаются в этом месте, чтобы не нарушать правила.

При этом, ближайшая остановка находится более чем в 600 метрах от указанного места, что значительно осложняло проезд для местных жителей. А рядом расположены три предприятия, дачи и возводится новый жилой микрорайон, что делало вопрос еще более актуальным.

Теперь пассажиры на конечной точке 5 маршрута получили не только официальное место для посадки и высадки, но и возможность укрыться в павильоне от непогоды.