Артём Здунов встретился с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой

Глава Мордовии Артём Здунов 29 мая провел рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой, которая приехала в Мордовию с рабочим визитом.

Напомним, что между регионом и АСИ с 2022 года действует соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие ведется по многим направлениям. Артём Здунов поблагодарил Светлану Чупшеву за всестороннюю поддержку. «Спасибо за ваш визит, за внимание к республике, - сказал Глава Мордовии. - Мы работаем во всей орбите Агентства стратегических инициатив, начиная с Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и рейтинга качества жизни».

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Мордовия занимает лидирующие позиции по целому ряду показателей. В 2024 году республика вошла в ТОП-5 регионов и получила награду «Лидер роста». Артём Здунов подчеркнул, что регион плотно работает и по улучшению качества жизни. Большая часть показателей республики в соответствующем рейтинге находится в зеленой зоне. Особое внимание уделяется проблемным точкам. В их числе - удовлетворенность населения качеством воды. «В этом году мы разворачиваем масштабную программу, будем предметно заниматься этим вопросом», - сказал Глава Мордовии.

В числе очень полезных для республики проектов Артём Здунов назвал конкурс региональных брендов, развитие промышленного туризма, участие в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив, на крауд-платформу форума поступило 32 тысячи заявок со всей страны, из них 1700 заявок - из Мордовии. «Мы рады, что жители республики активно участвуют в этом проекте и находят поддержку», - сказала она.

Светлана Чупшева высоко оценила участие республики и в других программах АСИ, а также поздравила Главу Мордовии с назначением на должность председателя комиссии Госсовета по направлению «Семья». «Считаю, что это одна из ключевых комиссий. Вопросы, связанные с демографией, народосбережением, поддержкой семьи, являются сейчас самыми актуальными. Будем рады организовать совместную работу по выработке решений для руководства нашей страны», - отметила руководитель АСИ.