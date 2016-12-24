В Саранске опубликовали программу праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей

Социум

1 июня празднование Дня защиты детей в столице Мордовии начнется с Божественной  литургии в Кафедральном Соборе святого праведного воина Феодора Ушакова с участием  многодетных семей.

В 12.00 состоится праздничное шествие семей на Советскую площадь, где развернется танцевальный флешмоб участников семейного фестиваля.

В парке им. А.С. Пушкина и на площадках в микрорайонах города пойдут различные интерактивные мероприятия с выступлением творческих коллективов. С полной программой празднования Международного Дня защиты детей можно ознакомиться здесь.

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