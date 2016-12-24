В Саранске опубликовали программу праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
1 июня празднование Дня защиты детей в столице Мордовии начнется с Божественной литургии в Кафедральном Соборе святого праведного воина Феодора Ушакова с участием многодетных семей.
В 12.00 состоится праздничное шествие семей на Советскую площадь, где развернется танцевальный флешмоб участников семейного фестиваля.
В парке им. А.С. Пушкина и на площадках в микрорайонах города пойдут различные интерактивные мероприятия с выступлением творческих коллективов. С полной программой празднования Международного Дня защиты детей можно ознакомиться здесь.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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