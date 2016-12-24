Поздравление Главы Мордовии с Днём пограничника

Уважаемые воины-пограничники и ветераны погранслужбы!

Поздравляю вас с Днём пограничника!

Защита рубежей Родины всегда была важнейшей задачей государства. Это залог безопасности для всех жителей страны.

Сегодня на страже границ России стоят мужественные, стойкие и преданные своему делу защитники Отечества. В условиях специальной военной операции на вас лежит особая ответственность, вы охраняете спокойствие мирных жителей. Достойно продолжаете славные традиции своих предшественников.

Желаю вам крепкого здоровья, процветания и новых достижений в служении Родине!

Глава Республики Мордовия А. Здунов