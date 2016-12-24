Житель Мордовии выслушал приговор суда за гибель в ДТП 19-летней пассажирки своей автомашины

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Зубово-Полянского района. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, днем 6 января 2025 года за рулем автомашины «ВАЗ-21074» фигурант дела на федеральной трассе «М-5» Урал допустил выезд автомобиля на встречную полосу, где легковушка столкнулась с тягачом VOLVO FH c полуприцепом.
В результате ДТП 19-летняя пассажирка «ВАЗ-21074» от полученных травм скончалась в машине скорой медицинской помощи. Сам виновник аварии был госпитализирован в лечебное учреждение.
По информации прокуратуры РМ, подсудимый принял меры к компенсации морального вреда матери погибшей. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев и лишил его права управления транспортными средствами на 2 года.
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