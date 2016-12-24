В Саранске одобрили мастер-план комплексного развития территории ЖК «Гратион»

В столице Мордовии на заседании архитектурно-градостроительного совета одобрили мастер-план комплексного развития территории ЖК «Гратион» в квартале, ограниченном улицами Севастопольской, Волгоградской, Короленко и пр. 70 лет Октября.

Об этом в телеграм сообщил мэр Саранска Владимир Быков.

При этом для строительства школы и детского сада будет проработан вопрос поэтапного выкупа земельных участков, расположенных на территории частного сектора.

Напомним, в декабре минувшего года Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочее совещание по вопросам строительства социальных объектов в жилом комплексе «Гратион». Было отмечено, что проект планировки территории включал в себя строительство нескольких десятков многоквартирных домов, школы и детского сада. Но компания-застройщик полностью реализовала свои планы по строительству жилья, но не социальных объектов.

Между тем, жители довольно внушительного микрорайона, среди которых много молодых семей, изначально покупали квартиры с расчетом, что в шаговой доступности появятся школа и детсад.

Тогда руководитель республики поручил проработать все возможные варианты по выкупу земельных участков, на которых должны располагаться предусмотренные планом социальные объекты.