Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших» продлен

Заявки на форум «Сильные идеи для нового времени», а также конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 1 июня. Как сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, это сделано по многочисленным просьбам участников, чтобы у них была возможность тщательнее подготовить свои проекты.

«Нам важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел качественно подготовить и подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов, люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы – через экспертизу, ресурсы регионов и возможности наших партнеров», – добавила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, что главная цель форума – выявить и поддержать перспективные проекты и инициативы, способствующие комплексному развитию нашей страны. Он включает 5 направлений: Национальная социальная инициатива, Национальная предпринимательская инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная кадровая инициатива, Национальная экологическая и климатическая инициатива. Проекты принимаются на сайте: идея.росконгресс.рф. На сегодняшний день жители Мордовии уже подали свыше 1 140 идей.

Участниками конкурса брендов могут стать представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также компании, товары которых уже высоко оценены потребителями. Заявки принимаются на сайте: знайнаших.аси.рф.

На участие в конкурсе уже поступило больше 10 тысяч заявок из всех регионов. Стоит отметить, что Мордовия заняла третье место в топе по количеству поданных брендов. От предпринимателей нашей республики поступило больше 670 заявок.