Артём Здунов провел рабочую встречу с вице-спикером Госсобрания РМ, депутатом фракции ЛДПР Евгением Тюриным

Глава Мордовии Артём Здунов 26 мая встретился с заместителем Председателя Государственного Собрания республики, депутатом фракции ЛДПР Евгением Тюриным.

Евгений Тюрин рассказал об участии регионального отделения ЛДПР в помощи участникам специальной военной операции. Депутат уже семь раз бывал на новых российских территориях и в зоне СВО с гуманитарными миссиями, всего же фракцией организовано более 40 доставок гуманитарных грузов. Эта работа ведется совместно с волонтерскими организациями, бизнес-сообществом, всеми неравнодушными людьми. В ходе последних двух гуманитарных миссий, которые совпали с всероссийскими депутатскими приемами фракции, проводились приемы бойцов – практически все обращения решены или находятся в работе.

«Привезли благодарность командира воинской части маме нашего бойца, который сейчас выполняет свой воинский долг. В скором времени вручу ее лично, мама живет в Инсарском районе», - отметил Евгений Тюрин.

Глава Мордовии поддержал эту работу: «Самое главное – вы привозите людям, нашим бойцам именно то, что необходимо, изучаете предварительно их потребности».

Также на встрече обсуждалось проведение в Мордовии мероприятий в рамках празднования в России в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского – соответствующий указ подписан Президентом страны. Евгений Тюрин также выступил с предложением об организации кадетского корпуса в Мордовии и возрождении аэроклуба имени Михаила Девятаева.