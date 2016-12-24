В Саранске в честь регионального бизнес-сообщества на набережной реки «Инсар» организуют праздничные мероприятия

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес» поздравляют предпринимателей региона с профессиональным праздником и сообщают о проведении праздничной программы, приуроченной ко Дню предпринимателя.
31 мая на набережной реки «Инсар» около стадиона «Мордовия-Арена» для жителей и гостей Саранска, а также бизнес-сообщества республики подготовлена насыщенная развлекательная программа:
- поздравления и награды от руководства республики лучшим по профессии
- выставки самозанятых и субъектов МСП
- выступления от Арт-театра «Варма» и других творческих коллективов Мордовии
- консультации от партнеров праздника и специалистов Центра «Мой бизнес»
- бизнес-игры для детей и их родителей
- работа фудтраков и многое другое.
Генеральный партнер мероприятия Банк ВТБ. Справки по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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