В Саранске в честь регионального бизнес-сообщества на набережной реки «Инсар» организуют праздничные мероприятия

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес» поздравляют предпринимателей региона с профессиональным праздником и сообщают о проведении праздничной программы, приуроченной ко Дню предпринимателя.

31 мая на набережной реки «Инсар» около стадиона «Мордовия-Арена» для жителей и гостей Саранска, а также бизнес-сообщества республики подготовлена насыщенная развлекательная программа:

- поздравления и награды от руководства республики лучшим по профессии

- выставки самозанятых и субъектов МСП

- выступления от Арт-театра «Варма» и других творческих коллективов Мордовии

- консультации от партнеров праздника и специалистов Центра «Мой бизнес»

- бизнес-игры для детей и их родителей

- работа фудтраков и многое другое.

Генеральный партнер мероприятия Банк ВТБ. Справки по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.