В Саранске в честь регионального бизнес-сообщества на набережной реки «Инсар» организуют праздничные мероприятия

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес» поздравляют предпринимателей региона с профессиональным праздником и сообщают о проведении праздничной программы, приуроченной ко Дню предпринимателя.

31 мая на набережной реки «Инсар» около стадиона «Мордовия-Арена» для жителей и гостей Саранска, а также бизнес-сообщества республики подготовлена насыщенная развлекательная программа:

- поздравления и награды от руководства республики лучшим по профессии
- выставки самозанятых и субъектов МСП
- выступления от Арт-театра «Варма» и других творческих коллективов Мордовии
- консультации от партнеров праздника и специалистов Центра «Мой бизнес»
- бизнес-игры для детей и их родителей
- работа фудтраков и многое другое.

Генеральный партнер мероприятия Банк ВТБ. Справки по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.

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