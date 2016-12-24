Поздравление Главы Мордовии с Общероссийским днём библиотек

Уважаемые работники и ветераны библиотечной сети Мордовии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В библиотеках Мордовии трудятся талантливые, творческие и инициативные специалисты. Вы прививаете читателям любовь к литературе, сохраняете культурное наследие, воспитываете у молодёжи лучшие нравственные качества. Библиотеки стали современными культурными и информационными центрами, где кипит жизнь и проходят яркие события.

Благодаря национальному проекту 17 библиотек уже модернизированы по модельному стандарту. Мы продолжим обновление библиотечной сети, делая её более доступной и привлекательной для всех жителей республики.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и благодарных читателей!

Глава Республики Мордовия А. Здунов