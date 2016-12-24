В Мордовии бывшую начальницу почтового отделения будут судить за «кредит» знакомому на 849 тысяч рублей

29-летняя жительница Саранска предстанет перед судом по обвинению в хищении вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения.

В ходе расследования было установлено, что почтовую даму сгубила финансовая благосклонность к знакомому мужчине. По информации МВД по РМ, вечером 8 декабря прошлого года этот самый знакомый за распитием спиртного в кафе пожаловался женщине на финансовые трудности. Теперь уже бывшая начальница отделения почтовой связи предложила одолжить ему небольшую сумму из вверенных ей по должности денежных средств.

Парочка на машине подъехала к месту работы сердобольной особы. Женщина взяла из служебного сейфа 15 тысяч рублей и передала поиздержавшемуся приятелю. После этого они снова поехали отдыхать в развлекательное заведение, где во время общения мужчина рассказал о своем желании приобрести автомобиль и спросил, не может ли она помочь и в этом вопросе с деньгами.

Фигурантка дела согласилась на месяц дать ему в долг нужную сумму. В результате через час они снова подъехали к отделению почты, откуда обвиняемая вынесла еще 834 тысячи рублей, которые передала знакомому.

Утром следующего дня одна из сотрудниц почтового учреждения пришла на работу и с удивлением увидела не запертый кабинет, где на полу лежала сумка начальницы с разбросанными рядом купюрами. А в открытом сейфе вместо пачек банкнот виднелся только пакет с мелочью.

О данном факте женщина незамедлительно сообщила в полицию. Своеобразный «почтовый кредит» стал предметом возбужденного уголовного дела. Отмечается, что сама обвиняемая вину в содеянном признала частично.