«РМ Рейл» наращивает производственные объемы и развивает социальные программы для сотрудников

В Доме Республики 27 мая прошла встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора «РМ Рейл» Максима Тевса. Обсуждались производственные итоги минувшего года и планы компании на ближайшую перспективу, а также участие в социально-экономическом развитии региона.

Максим Тевс подчеркнул, что прошлый год компания завершила с хорошими показателями. Удалось обеспечить рост объема производства и вагонов, и литейной продукции. Активно ведется привлечение инвестиций в рамках мер поддержки Фонда развития промышленности. На «ВКМ-Сталь» построен цех точного литья, где сейчас ведется отладка оборудования. Его выход на полную проектную мощность позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке.

Было отмечено, что «РМ Рейл» продолжает расширение продуктовой линейки за счет подвижного состава, обеспечивающего максимальную эффективность железнодорожных перевозок. Наиболее перспективные вагоны переводятся на инновационную ходовую часть с нагрузкой 25 тс. В апреле текущего года сертифицирован полувагон, не имеющий аналогов в сегменте универсальных люковых полувагонов, изотермический вагон-термос. Готовится к сертификации цистерна для нефтепродуктов – лучшая в сегменте четырехосных вагонов-цистерн. Наличие собственного инжинирингового центра «РМ Рейл Инжиниринг» позволяет оперативно разрабатывать и ставить на производство наукоемкие, технически сложные модели с лучшими характеристиками. Также активно развивается сегмент вертикальных стальных резервуаров.

«Компания стремится к диверсификации бизнеса и закреплению позиций «РМ Рейл» в наиболее перспективных, активно развивающихся сегментах рынка, будь то вагоны, контейнеры, нефтехимическая продукция или литье. У нас для этого есть все необходимое: профессиональный инжиниринг, эффективное производство и компетентная команда», - сказал гендиректор «РМ Рейл».

На площадках компании в Мордовии сейчас трудится более 7 тысяч сотрудников. Особое внимание в работе компании уделяется развитию социальных программ. Внедрена и расширяется жилищная программа – в прошлом году 30 специалистов получили субсидии на жилье, в этом году подано уже 32 заявки. Регулярно проводится индексация заработной платы (за 2024 год средняя зарплата в компании выросла на 20%, а c 1 февраля 2025 года – на 5%, и составляет около 100 тыс. рублей) и дотации на горячее питание. Еще одним нововведением текущего года стала компенсация платы за детский сад сотрудникам, имеющим детей дошкольного возраста. Она пользуется у сотрудников большой популярностью.

Артём Здунов положительно поддержал эту работу. «Компания «РМ Рейл» - надежный партнер республики. Уверенно растут производственные объемы предприятий холдинга, налоговые отчисления в региональный бюджет. Все это помогает развивать нашу республику, повышать уровень жизни жителей. Отрадно, что большое внимание уделяете развитию корпоративных программ для сотрудников, особенно для семей с детьми», - отметил Артём Здунов.

Также в ходе встречи обсуждался запрос сотрудников компании на корректировку автобусного маршрута с охватом саранской площадки «Рузхиммаш» и «ВКМ-Сталь», а также ремонт дороги по Александровскому шоссе.