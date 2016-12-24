В Мордовии увеличили размер выплаты приемным родителям до 7 тысяч 400 рублей

27 мая в Саранске прошла сессия Госсобрания республики, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, руководители региональных органов власти и муниципальных районов.

Заседание началось с вручения удостоверения и нагрудного знака депутата республиканского парламента Ольге Каниськиной. Она будет работать в составе Комитета по вопросам местного самоуправления. Владимир Чибиркин сообщил, что вакантный мандат передан в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Светланы Киселевой.

По инициативе прокурора Мордовии внесены изменения в отдельные законы республики с целью введения административной ответственности за нарушение работодателями обязанности по созданию рабочих мест для ветеранов боевых действий, членов их семей и иных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите. В случае нарушения на должностных лиц будет налагаться штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.

Депутаты утвердили изменения в Законе РМ«О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в Республике Мордовия». Размер выплаты приемным родителям увеличен до 7 тысяч 400 рублей. Размер доплаты к вознаграждению за воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, или ребенка-инвалида, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья увеличен до 2 тысяч 500 рублей. При принятии решения был учтен индекс роста потребительских цен и уровень инфляции за период с момента предыдущей индексации.

Решением парламентариев из перечня условий предоставления в Мордовии земельных участков для индивидуального жилищного строительства участникам специальной военной операции, которые удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами Российской Федерации, а также членам их семьей исключен критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий.

В рамках «правительственного часа» председатель региональной Счетной палаты Николай Ларьков представил отчет о деятельности в 2024 году. Аудиторы провели 22 мероприятия, в том числе 5 контрольных и 17 экспертно-аналитических на 106 объектах. Было выявлено 311 нарушений на общую сумму 1,2 млрд. рублей. Установлено 27 фактов неэффективного использования бюджетных средств.