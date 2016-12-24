Ольге Каниськиной вручили депутатский мандат

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На заседании фракции «Единая Россия» в Госсобрании РМ состоялось торжественное вручение депутатского мандата Ольге Каниськиной - директору Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, олимпийской чемпионке по спортивной ходьбе, Заслуженному мастеру спорта России, Почетному гражданину Республики Мордовия

«Для меня большая честь стать частью команды депутатов. Я всегда стремилась приносить пользу своей стране – сначала в спорте, теперь – в общественной и законотворческой работе. Уверена, что вместе мы сможем реализовать множество важных инициатив», – сказала Ольга Каниськина.

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