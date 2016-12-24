В столицу Приволжского федерального округа прибыл член Политбюро, Секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин

25 мая 2025 года в Нижний Новгород прибыла делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро, Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

В нижегородском аэропорту делегацию встретили заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

С китайской стороны делегацию встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Казани Сян Бо.

«Прибытие столь представительной делегации из Китайской Народной Республики является важным событием для всего Приволжского федерального округа и, в частности, для Нижегородской области. Это свидетельствует о динамичном развитии нашего стратегического партнерства и готовности расширять взаимодействие на всех уровнях. Уверен, что визит станет плодотворным и откроет новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества», – отметил Олег Машковцев.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева также подчеркнула важность прибытия китайской делегации в регион: «Для нас большая честь и радость вновь принимать делегацию дружественного Китая. Почти год назад мы встречали в этом же аэропорту министра иностранных дел Китайской Народной Республики господина Ван И, который прибыл в регион для участия в заседании министров иностранных дел стран БРИКС в рамках председательства России в БРИКС. А в этом году мы встречаем не менее высокопоставленного представителя КНР. Уверена, что эта встреча станет еще одной важной ступенью к укреплению наших связей и совместному развитию».

В рамках визита запланирована насыщенная программа, которая включает обсуждение перспективных направлений развития двусторонних отношений с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и знакомство с культурным потенциалом Приволжского федерального округа.