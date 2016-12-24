В ближайшее воскресенье в Мордовии стартует Всероссийская неделя семьи «7Яфест»

Восемь дней будут посвящены семье и ее традициям, добрым делам и совместно проведенному времени в кругу родных и близких, полезным встречам с известными людьми.

Кульминацией фестивальной недели станет Парад семей. 1 июня в Саранске семьи пройдут от памятника Ф.Ушакова до парка им. А.С.Пушкина. Также на Советской площади состоится танцевальный флешмоб семей-участников фестиваля.

В столице Мордовии и районах республики всю неделю будут проводиться творческие встречи и мастер-классы, выставки, викторины о семейных ценностях, концерты, семейные спортивные состязания, ярмарки семейных традиций и ремесел и многое другое.

С полной программой мероприятий Всероссийской неделя семьи «7яФЕСТ» можно ознакомиться здесь.