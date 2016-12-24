В Саранске рядом с Центром по велоспорту высадили «Аллею Победы»

В мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие спортсмены, родители юных велогонщиков и сотрудники Республиканской спортивной школы по велоспорту.

Благодаря коллективным стараниям, территорию рядом с Центром по велоспорту украсили саженцы хвойных деревьев.