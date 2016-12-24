Культурный проект #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Всероссийский музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ запускает новую серию — #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ. С любовью из Приволжья— при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект охватит 14 регионов Приволжского федерального округа, где команда проекта планирует записать и снять 7 уникальных музыкальных композиций, собрав их в формате живого исполнения под открытым небом — на фоне культурных, природных и этнографических достопримечательностей региона. Уже 17 мая масштабный культурный проект#ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ стартует в Нижнем Новгороде, столице Приволжского федерального округа.

#МУЗЫКАВМЕСТЕ — культурно-социальный проект, созданный мультиинструменталистом Тимуром Ведерниковым, в основе которого лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда Проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съёмочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет нашей прекрасной страны.

Культурное многообразие народов России в ПФО выражено наиболее ярко. Русские, мордва, марийцы, удмурты, башкиры, чуваши, коми-пермяки и татары — представители этих и других национальностей сольются воедино в музыке, в которую каждый внесет свой аутентичный голос, национальный колорит, музыкальные традиции и душу.

Проект направлен на укрепление межнациональных связей, сохранение культурного наследия, популяризацию народной музыки и развитие чувства сопричастности и гордости за родной край. Реализуется в сотрудничестве с проектом ДНК России и отражает основные ценности Российской цивилизации. Инициатива #МУЗЫКАВМЕСТЕ также поддержана аппаратом полномочного представителя Президента России в ПФО.

Особенности проекта:

• создание профессиональных музыкальных аранжировок, доступных широкой аудитории.

• съёмки в самых красивых и ярких локациях Приволжского федерального округа, с использованием национальных костюмов и народных инструментов.

• пробуждение интереса к самобытности малых народов России и любви к Родине через творчество.

• участие в проекте как известных и профессиональных музыкантов, так и любителей, людей рабочих профессий, учителей и т.д.

Автор и руководитель проекта — Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер, постоянный участник телевизионных шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души»: «Я очень рад объехать с проектом «Музыкавместе» Приволжский федеральный округ, с которым меня связывает очень многое. И фестиваль уникальных музыкантов «Мамакабо» в Марий Эл, организатором которого я был, и Грушинский фестиваль в Самаре, на который я езжу с 15 лет и долгое время был членом худсовета, и конкурс «Мисс Татарстан», где я 4 года был ведущим… И это только малая часть! Главное, что я понял – здесь живут очень талантливые люди! Приволжье уникально по своему этническому и культурному многообразию. И я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасны регионы округа и люди, живущие в нём!».