VR-обучение и нейросети для учителей: какие проекты ждут на форум «Сильные идеи для нового времени» по кадровой теме

Кадровая политика будущего требует системного подхода – от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. В рамках направления «Национальной кадровой инициативы» (НКИ) форума «Сильные идеи для нового времени» организаторы ищут решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров. Особый акцент делается на проектах, которые предсказывают потребности рынка труда на 5-10 лет вперёд, готовят специалистов будущего через новые образовательные форматы, увлекают школьников в профессии через VR и геймификацию, обучают педагогов работать с цифровыми инструментами.

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии форума в Москве. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс, сооргагизатор – ВЭБ.РФ.

Отметим, что темы форума охватывают все 19 национальных проектов России, в том числе «Кадры». Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономической стратегии России до 2030 года.

«На предыдущих форумах в кадровом треке подавалось много интересных проектов, лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были озвучены руководству страны – они получили реальную поддержку и масштабирование. Яркий пример – Национальная киберфизическая платформа «Берлога», которая за год расширила аудиторию до 320 тысяч пользователей, запустила игры при поддержке ИРИ и VK Play, а теперь готовится к выходу на международный уровень с переводом на английский и китайский языки. Проект активно развивается благодаря системной работе с регионами, образовательными учреждениями и партнёрами, включая поддержку АСИ и поручения на федеральном уровне», – говорит директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

С момента старта заявочной кампании всего на крауд-платформу поступило порядка 12 тысяч идей, на трек НКИ – более 1200 идей практически со всех регионов России. Граждане подают проекты, способные раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику квалифицированными специалистами. В числе предложенных проектов, например, столичная «Алгоритмика», которая создаёт непрерывную систему обучения цифровым навыкам – от детского сада до 11 класса, используя интерактивную платформу и адаптированные программы для каждого возраста. А также идея системного решения для сокращения скрытой безработицы через раннее выявление избыточных кадров, их переподготовку под нужды экономики и стимулированную релокацию с полным сопровождением.

В рамках этого направления АСИ ищет идеи, связанные с прогнозированием потребностей рынка труда, чтобы ключевые отрасли не сталкивались с дефицитом специалистов. Важны проекты, которые готовят кадры для профессий будущего, помогают людям адаптироваться к изменениям и осваивать новые навыки. Особый интерес – к программам непрерывного обучения (UPSKILL) и корпоративным стратегиям развития талантов.

Чтобы молодежь осознанно выбирала путь, нужны современные форматы: игры, VR-технологии, цифровые двойники профессий. АСИ ждет проекты, которые сделают профориентацию не только полезной, но и увлекательной. Отдельное внимание – поддержке молодых ученых и технологических предпринимателей, ведь именно они создают завтрашнюю экономику.

«Интеграция данных рынка труда, образования и технологических трендов – необходимое условие для предотвращения кадровых дисбалансов. Образовательные модели должны стать гибкими, развивая способность к адаптации, а профориентация – перейти на иммерсивные форматы, соответствующие мышлению нового поколения», – отметил автор идеи из топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» 2023 года – директор по разработке и исследованиям ООО «Профилум» Алтухов Виталий.

Без современных педагогов не будет качественного образования – поэтому важны инициативы по переподготовке учителей, чтобы они могли работать с новыми технологиями и вдохновлять учеников. Еще одна задача – привлечение в Россию зарубежных специалистов, чей опыт и знания укрепят наши конкурентные преимущества.

Идеи на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются по пяти направлениям и проходят не только онлайн-обсуждения, но и офлайн-проработку на проектировочных сессиях. В конце апреля на площадке «Точки кипения — Москва» состоялась такая сессия по генерации, в ней приняли участие более 60 экспертов Национальной кадровой инициативы. Они обсудили прогнозирование кадровых потребностей и инновационные инструменты подготовки специалистов.