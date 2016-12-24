Глава Мордовии встретился с командой фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Глава Мордовии Артём Здунов 13 мая встретился с командой III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Напомним, этот проект поддержан Президентом страны Владимиром Путиным.

«Рад приветствовать вашу команду в нашей гостеприимной республике, - сказал руководитель региона. - Совместная работа у нас началась в августе прошлого года. В ноябре мы провели региональный этап фестиваля, посмотрели спектакль «Сёстры», музыкальные выступления. Сегодня мы проводим очередной региональный этап. В этом году у нас запланирована более обширная программа: и по количеству дней проведения фестиваля, и по содержанию. Это киноработы, концертные программы, кинолаборатория. У студентов есть возможность поработать со специалистами, поучиться. Прошу поделиться впечатлениями и промежуточными результатами работы».

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий назвал фестиваль очень значимым мероприятием. «Я всецело поддерживаю развитие киноискусства в республике, - сказал он. - Команда фестиваля - это настоящие герои, это та элита, о которой говорит наш Президент».

В проекте задействованы музыканты, поэты, художники, режиссеры - деятели культуры и искусства, участники СВО, которые всей душой болеют за свою страну.

О работе кинолаборатории рассказала старший советник Главы Мордовии Татьяна Алиходжина. В течение десяти дней молодые кинематографисты изучали теорию и практику создания содержательного документального и игрового кино. Обучение проводили специалисты со всей России. Итогом работы кинолаборатории стали четыре снятых фильма.

Глава Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина поблагодарила Главу республики за поддержку проекта. «Для нас это первая киношкола, это серьезнейший опыт. У Мордовии большой творческий потенциал. Ребята обладают главным качеством - чистотой души, для настоящего искусства это очень важно, - подчеркнула она. - Хочется, чтобы кинолаборатория имела продолжение, мы бы могли сделать в Мордовии проект федерального уровня. Подвиг наших воинов лежит в основе возрождения киноискусства. Их самоотверженное служение Родине станет залогом рождения нового слова в русской культуре, которое потрясет мир».

Олеся Шигина - мать защитника Отечества, вслед за сыном-добровольцем она поехала на Донбасс, чтобы рассказывать о подвигах и мужестве участников спецоперации, и объединила вокруг себя большую творческую команду единомышленников. В нее входит и бывший детский омбудсмен, писатель и телеведущий Павел Астахов, его сын тоже находится на фронте. Павел Астахов - автор документального фильма «Врач от Бога» - о святителе Луке Крымском. В дальнейших планах Павла Астахова - снять фильм о разрушенных нацистами святынях приграничных территорий. Эту правду должны знать люди, в первую очередь - молодежь.

«С нами воюет материализованное зло. Чтобы не дать ему победить, мы должны воспитывать детей. Должны открывать киношколы, проводить фестивали, привлекать молодежь, давать ей общаться с нашими бойцами. Так создавалась великая советская патриотическая культура - великая поэзия и великий кинематограф. Почему мы смотрим советские фильмы? Потому что их снимали те, кто был там, кто показывал правду. А то, что сняли в Голливуде, это совсем другое. Поэтому дай Бог, чтобы фестиваль жил!» - сказал он.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации Владимир Рогов отметил: «Мордовия - благодатное место для раскрытия творческого потенциала русского человека. Здесь чувствуешь себя, как дома. Спасибо, Артём Алексеевич, что поддерживаете и участвуете».