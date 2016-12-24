Миллионы россиян почтили память героев своей семьи в шествии Бессмертного полка

9 мая в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне шествие Бессмертного полка собрало более 7 миллионов человек в 57 регионах нашей страны.

На долгожданное шествие в Санкт-Петербурге с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на улицы города вышло более 1 100 000 человек, в Челябинске - 200 000, в Уфе –180 000, в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге - 150 000. Значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом количество участников шествия Бессмертного полка в Астрахани, Кирове, Калининграде, Петрозаводске и Тюмени.

В муниципальных образованиях 17 регионов Российской Федерации прошли локальные акции Бессмертного полка.

На шествие также вышли жители высокогорных селений Чеченской Республики и Дагестана, акция вернулась на улицы освобождённых Мелитополя и Мариуполя, многочисленные колонны прошли по Хабаровску и Якутску, сотни тысяч участников Бессмертный полк собрал в Ставрополе, Перми и Кемерово.

В шествии приняли участие и новые поколения потомков Победителей – тысячи подростков и детей прошли с портретами своих родных, завоевавших Великую Победу в Международном детском центре «Артек», Всероссийском детском центре «Океан» и Всероссийском детском центре «Смена», к акции присоединились и жители федеральной территории Сириус.

Акции памяти участников Второй мировой войны, боровшихся с нацизмом, в 10 форматах также поддержали 120 стран и более 260 городов мира, в них приняло участие более 200 тысяч человек на всех континентах.

Традиционно в шествии приняли участие весь зимовочный состав российской станции «Восток» в Антарктиде, несмотря на температуру минус 70 градусов. Своих коллег поддержали и российские полярники на станции в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген.

С борта Международной космической станции со Знаменем Победы и портретами космонавтов - участников Великой Отечественной войны Константина Феоктистова, Владимира Шаталова, Георгия Добровольского и Георгия Берегового поздравили россиян и наши нынешние покорители космоса.

Впервые шествие Бессмертного полка состоялось в Туркменистане и Узбекистане. Первый раз за последние 6 лет наши соотечественники и местные жители со Знаменами Победы, портретами героев и песнями военных лет прошли по улицам американской столицы Вашингтона и южнокорейского города Пусан.

Самые многочисленные шествия Бессмертного полка были отмечены в Кишиневе – на улицы города вышло более 30 тысяч человек, и в киргизском Бишкеке – там почтить память героев Великой Отечественной войны собралось 40 тысяч детей, внуков и правнуков борцов с нацизмом. В Белграде, Ереване и на Кипре собралось по 10 тысяч человек, самый многочисленный за все годы проведения Бессмертный полк прошел в палестинском городе Вифлееме и в столице Китайской Народной Республики Пекине – там более 1200 человек несли портреты своих близких, в том числе летчиков-добровольцев, оказывавших китайскому народу помощь в войне против японских захватчиков

Акции Бессмертного полка были массово подхвачены во многих городах Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Аргентины.

Шествие Бессмертного полка в День Победы показало, что для миллионов россиян и жителей большинства стран планеты память о героях семьи – отцах, дедах и прадедах, победивших нацизм, священна, что гордость и уважение к Победителям – одна из тех фундаментальных скреп, что объединяет людей по всему миру.