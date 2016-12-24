Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем «КЗ «Цветлит»

Глава Мордовии Артём Здунов 13 мая провел рабочую встречу с первым заместителем генерального директора ООО «Кабельный завод «Цветлит» Евгением Буркановым. Обсуждались итоги работы предприятия в минувшем году, а также перспективные направления развития.

Было отмечено, что завод уверенно наращивает объемы производства – за последние несколько лет они выросли в четыре раза. По итогам минувшего года было выпущено продукции на 12,5 млрд рублей. Этому росту способствовало расширение производственных мощностей за счет реализации 16 инвестиционных проектов.

В текущем году завершается четыре инвестпроекта. Запущены новые направления – от инновационных кабелей до собственного компаундного цеха. Продукция «Цветлита» активно используется в строительстве и энергетике – в жилых домах, школах, больницах, детских садах, при благоустройстве территорий. Кабель из Мордовии востребован по всей стране – от частных строек до крупных социальных объектов.

На предприятии сейчас трудится более 500 человек, а средняя заработная плата в текущем году достигла 100 тысяч рублей.

Глава Мордовии поинтересовался кадровой политикой завода. Евгений Бурканов рассказал, что подготовку кабельщиков ведет один из колледжей Саранска, также поступающие на работу специалисты обязательно проходят дополнительную трехмесячную подготовку. Кроме того, завод трудоустроил значительное количество женщин на некоторые нетяжелые специальности.

«В последние месяцы наметилась стабилизация ситуации на рынке рабочей силы. Многие трудоустраиваются к нам из районов республики, после работы вахтовым методом, - отметил Евгений Бурканов. – Лучшие работники – это те, кто имеют семьи, детей, – кому нужен стабильный, хороший заработок».

Артём Здунов поддержал имеющиеся планы по развитию кабельного производства, отметив также важность выполнения социальных обязательств перед коллективом.