Мордовию на конкурсе «Земский почтальон» представляет Светлана Кондрова

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Поддержать почтальонов, которые работают в сельской местности и малых городах численностью до 50 тысяч человек, можно на страницах ВКонтакте с 12 мая по 5 июня.
Мордовию на конкурсе представляет Светлана Кондрова. Cвой голос можно оставить здесь.
«Лучшего земского почтальона» выберут по итогам очного финала конкурса, который состоится 5 июня в Москве. Победитель получит денежный приз в размере 250 тысяч рублей.
Напомним, конкурс «Земский почтальон» организован партией «Единая Россия» и Российским союзом сельской молодежи при поддержке «Почты России».
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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