Мордовию на конкурсе «Земский почтальон» представляет Светлана Кондрова

Репортер

Поддержать почтальонов, которые работают в сельской местности и малых городах численностью до 50 тысяч человек, можно на страницах ВКонтакте с 12 мая по 5 июня.

Мордовию на конкурсе представляет Светлана Кондрова. Cвой голос можно оставить здесь.

«Лучшего земского почтальона» выберут по итогам очного финала конкурса, который состоится 5 июня в Москве. Победитель получит денежный приз в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, конкурс «Земский почтальон» организован партией «Единая Россия»  и Российским союзом сельской молодежи при поддержке «Почты России».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1