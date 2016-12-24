Мордовию на конкурсе «Земский почтальон» представляет Светлана Кондрова

Поддержать почтальонов, которые работают в сельской местности и малых городах численностью до 50 тысяч человек, можно на страницах ВКонтакте с 12 мая по 5 июня.

Мордовию на конкурсе представляет Светлана Кондрова. Cвой голос можно оставить здесь.

«Лучшего земского почтальона» выберут по итогам очного финала конкурса, который состоится 5 июня в Москве. Победитель получит денежный приз в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, конкурс «Земский почтальон» организован партией «Единая Россия» и Российским союзом сельской молодежи при поддержке «Почты России».