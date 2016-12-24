«Лучи Победы» зажглись у исторических мест в память о Героях Великой Отечественной войны

Вечером 9 мая в регионах России прошла акция «Лучи Победы». Десятки световых столбов устремились вверх, озарив вечернее небо, в память о тех, кого уже нет с нами, но кто внес значительный вклад в победу над врагом. У значимых исторических мест городов добровольцы выложили Орден Отечественной войны из лампад — первую награду, появившуюся в годы Великой Отечественной войны.

Лучи Победы зажглись перед Музеем Победы в городе Москве – волонтёрское сопровождение мероприятию оказали участники слёта «Послы Победы», 200 добровольцев из 79 регионов. Утром 9 мая они сопроводили парад Победы на Красной площади, а уже вечером помогли выложить огненную картину из тысяч лампад. «Лучи Победы» стали завершающим событием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и Волонтёры Победы при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и ГБУ «Мосволонтёр» сделали это мероприятие по-настоящему значимым для жителей и гостей города. Акция также прошла у здания МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьёвых горах и в парке ВДНХ.

Волонтёры Победы Запорожской области также приняли участие во Всероссийской акции «Лучи Победы» в память о Великой Победе. Активисты Движения, добровольцы регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы совместно с представителями молодёжных сообществ провели патриотическую акцию «Лучи Победы», приуроченную к 80-й годовщине Победы. Активисты выложили огненную картину из более чем 3000 свечей с изображением ордена Отечественной войны — одного из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Участники почтили память павших минутой молчания, а также выразили благодарность ветеранам, чья стойкость и подвиг навсегда останутся в сердцах потомков.

«Акция не только выразила признательность героям прошлого, но и стала символом преемственности поколений, объединяя молодежь в стремлении сохранить историческую память», — отметили добровольцы региона.

У памятника «Журавли» города Луганска также прошла акция «Лучи Победы». К Волонтёрам Победы Луганской Народной Республики присоединились члены Молодёжного совета и жители города.

Активисты регионального отделения Волонтёров Победы во Владимирской области совместно с иностранными студентами, а также с Министром молодежной политики Владимирской области Еленой Яниной провели акцию «Лучи Победы». Волонтёры зажгли сотни лампадок и выложили их в форме ордена Отечественной войны. Этот орден символизирует доблесть, отвагу и самоотверженность, напоминая нам о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и о тех, кто защищал нашу страну в мирное время.

У Мемориала боевой и трудовой славы города Ижевска, у стелы «Ижевск – город трудовой доблести» Волонтёры Победы Удмуртской Республики создали из свечей Орден Отечественной войны в обрамлении Георгиевской ленты. Под песни военных лет добровольцы Движения, неравнодушные жители города и Республики зажигали свечи в память о Героях Великой Отечественной войны и их подвигах.