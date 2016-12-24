Об этом по итогам проведенного совещания сообщил в телеграм и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев:

«Минпромторг России совместно с ДОМ.РФ и Сбербанком запускает программу льготного лизинга коммунальной и строительно-дорожной техники. Цель — поддержать отечественных производителей и повысить качество городской среды.

Сегодня на совещании с коллегами обсудили участие нашей республики в этой программе. Особое внимание уделили обновлению автопарка спецтехники на льготных условиях. Это решение сделает работу коммунальных служб более эффективной, а наш город — чище и комфортнее для жизни».

В рамках программы в Саранске планируется обновить 45 единиц коммунальной техники.

«Это важный шаг для модернизации ЖКХ и повышения качества городской инфраструктуры», - отметил Батыр Эмеев.