Мэр Саранска отправился с инспекцией городских территорий на велосипеде

О начале велоинспекций Глава Саранска Владимир Быков сообщил в телеграм.

«Начал объезжать город на велосипеде вместе с руководителями муниципальных учреждений, ответственными за уборку и содержание территории, и главами районных администраций.

Вечером 13 мая проехались по центральной части города. Поручил устранить недостатки по уборке и покосу зелёных зон, местами поправить бордюры по ул. Советской, ул. Ботевградской и по улице Полежаева.

Объезд городских территорий продолжим. О результатах буду рассказывать в своем Телеграм-канале».