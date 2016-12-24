Мэр Саранска отправился с инспекцией городских территорий на велосипеде

«Пусть герои живут в наших сердцах!»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
О начале велоинспекций Глава Саранска Владимир Быков сообщил в телеграм.
«Начал объезжать город на велосипеде вместе с руководителями муниципальных учреждений, ответственными за уборку и содержание территории, и главами районных администраций.
Вечером 13 мая проехались по центральной части города. Поручил устранить недостатки по уборке и покосу зелёных зон, местами поправить бордюры по ул. Советской, ул. Ботевградской и по улице Полежаева.
Объезд городских территорий продолжим. О результатах буду рассказывать в своем Телеграм-канале».
Поделиться в соц. сетях:
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева