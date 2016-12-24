Мэр Саранска отправился с инспекцией городских территорий на велосипеде

Наш город

О начале велоинспекций Глава Саранска Владимир Быков сообщил в телеграм.

«Начал объезжать город на велосипеде вместе с руководителями муниципальных учреждений, ответственными за уборку и содержание территории, и главами районных администраций.

Вечером 13 мая проехались по центральной части города. Поручил устранить недостатки по уборке и покосу зелёных зон, местами поправить бордюры по ул. Советской, ул. Ботевградской и по улице Полежаева.

Объезд городских территорий  продолжим. О результатах буду рассказывать в своем Телеграм-канале».

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