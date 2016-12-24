Более 53 тысяч семей из всех 89 регионов России в год 80-летия Победы приняли участие в конкурсе «Рисуем с детьми Вечный огонь»

Более 53 тысяч семей из всех 89 регионов России приняли участие в VI Всероссийском конкурсе семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс уже в шестой раз подряд проводит АО «МОСГАЗ» совместно с ООД «Народный фронт «За Россию!».

«Юные россияне «зажгли» Вечные огни в память о наших героях в своих творческих работах. Рисунки, поделки, коллажи, графика и видеоролики наших молодых талантов наполнены глубоким смыслом. Они не просто изображают Вечный огонь – они рассказывают историю великого подвига победителей. Ребята тонко чувствуют преемственность поколений ветеранов Великой Отечественной войны и героев современности - участников специальной военной операции. Многие рисунки посвящены сразу двум важнейшим страницам в истории нашей страны», — рассказала сопредседатель центрального штаба Народного фронта Елена Цунаева.

Творческие работы с изображением Вечного огня по условиям конкурса юные художники выкладывали в социальной сети «ВКонтакте».

«Благодаря конкурсу дети не только познакомились сами со значением одного из главных символов памяти о защитниках Отечества, но и показали Вечные огни в социальной сети своим родным, друзьям и одноклассникам. Работы участников конкурса посмотрели более 14 миллионов человек. Пользователи «ВКонтакте» активно болели за участников: они поставили более 1 млн «лайков» понравившимся работам. Трогательные детские рисунки на страницах россиян по всей стране дополнили праздничную атмосферу 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Самыми активными регионами - участниками конкурса в год 80-летия Победы стали Нижегородская, Тюменская, Челябинская области и Красноярский край. Порядка полутора тысяч работ также прислали в оргкомитет ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Воронежской, Омской, Свердловской, Тамбовской областей и города Санкт-Петербурга. Точное число работ из каждого региона можно увидеть на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте проекта: семьи - участники конкурса есть в каждом регионе России.

Победителей и призеров конкурса жюри объявит 16 мая. Лучших из лучших АО «МОСГАЗ» пригласит в Москву на торжественную церемонию профилактики Вечного огня, которая традиционно проводится в преддверии Дня памяти и скорби. Кроме того, оргкомитет наградит самые активные образовательные, культурные и досуговые учреждения, воспитанники которых прислали наибольшее количество работ на конкурс.