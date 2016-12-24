В Мордовии в связи с ремонтными работами на трассе Р-178 Саранск – Ульяновск на отдельных участках ограничено движение

Репортер

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород опубликовало актуальную карту ремонтных работ на федеральной автомобильной дороге Р-178 Саранск – Ульяновск.

В Ромодановском и Чамзинском районах на определенных участках действуют ограничения движения. В местах проведения работ проезжая часть сужена, возможен реверс. Максимальная скорость – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

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