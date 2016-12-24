В преддверии Дня Победы из Саранска отправили гумпомощь в Курскую область и зону СВО

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
3 мая в Саранске состоялась отправка гуманитарной помощи жителям Курской области и участникам СВО под общим девизом «Вместе победим!».
Сбор помощи при был организован Духовным управлением мусульман Мордовии при поддержке ряда патриотических и общественных организаций. В транспортировке помог патриотический центр «Воин-Освободитель».
На торжественной отправке гумпомощи присутствовали старший советник Главы РМ Татьяна Алиходжина, начальник Управления делами Главы РМ Фярит Халиков, председатель Ассоциации ветеранов СВО в РМ Александр Беляйкин, почётный атаман казачьего общества Вячеслав Жаров, представители Комитета семей воинов Отечества.
Груз массой более 20 тонн - здесь медикаменты, предметы первой необходимости, продукты питания. Подготовили к отправке муку, сахар, тушёнку, консервы, наборы быстрого питания, кондитерскую продукцию, а также окопные свечи, маскировочные сети и многое другое. В дар фронту переданы автомашина УАЗ Комби и микроавтобус «Фиат», в которых нуждаются наши бойцы.
«Сердечная благодарность Главе Республики Мордовия Артёму Здунову, при поддержке которого мы осуществляем все наши гуманитарные миссии, всем волонтёрам, предпринимателям и жителям республики, а также другим регионам нашей страны, которые помогли собрать этот гуманитарный груз», - обратился к присутствующим член общественной палаты РМ Раиль Асаинов.
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