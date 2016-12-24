Артём Здунов: «Первомай объединяет наше общество!»

30 апреля в Театре оперы и балета состоялось чествование победителей республиканских конкурсов, посвященное Празднику Весны и Труда.



Этот праздник любим в нашей стране и республике, у него богатые традиции, в основе которых - уважение к созидательному труду, профессиональному мастерству и своей родной земле.



Глава Мордовии Артём Здунов выразил слова признательности всем, кто вносит личный вклад в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы республики, в нашу общую Победу.



«Первомай объединяет наше общество, людей разных профессий, национальностей и даже политических взглядов, - сказал он. - Хочу поблагодарить представителей всех отраслей производства, директорат школ, социальных учреждений, работников культуры, представителей бизнеса за честный труд во благо Родины. Отдельные слова благодарности - тем, кто оказывает помощь участникам специальной военной операции, поддерживает их семьи. Сотни тысяч жителей республики, целые предприятия и трудовые коллективы на постоянной основе участвуют в сборе гуманитарной помощи. Мы постоянно на связи с нашими ребятами, поддерживаем их и ждем их возвращения. В условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну такое сплочение и солидарность особенно необходимы. Для нас очень важно оказывать все социальные гарантии человеку труда. От того, как будут работать предприятия, напрямую зависит стабильность экономики, поступления в бюджет и выполнение всех наших социальных функций. Индекс промышленного производства в республике по итогам прошлого года составил 108%. Запущено 10 новых производств. Собран хороший урожай. Мы удерживаем лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции, наращиваем уровень импортозамещения. Важно, что Мордовия поддерживает динамичный трудовой ритм. Наши предприятия повышают конкурентоспособность, стабильно выполняют гособоронзаказ, занимают новые производственные ниши. Для нашего развития крайне необходимо выполнить все поручения нашего Президента - они касаются запуска и реализации новых национальных проектов, оздоровления региональных финансов, прямой поддержки экономики, доходов граждан, семей с детьми. В этом году мы запустили программу поддержки молодых семей. Здесь государство должно действовать в унисон с нашими предприятиями. Для нас важен общий корпоративный демографический стандарт».



Артём Здунов подчеркнул: сегодняшний Первомай – особый, он проходит в преддверии 80-летия Великой Победы. Накануне в Большеберезниковском районе был открыт мемориальный комплекс в память о трудовом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа. «Мы должны быть достойными подвига наших предков. Во имя нашей Победы мы обязаны сохранить главную формулу сегодняшнего праздника: «Мир! Труд! Май! Победа!»



Состоялось награждение победителей конкурса трудового соперничества коллективов организаций, достигших наивысших результатов в социально-экономическом развитии.



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли промышленности вручили трудовому коллективу акционерного общества «Саранский приборостроительный завод». Предприятие специализируется на проектировании и производстве приборов для нефтегазового комплекса, атомной промышленности, химической, металлургической, машиностроительной, пищевой промышленности, коммунального хозяйства. Здесь работают 677 человек.



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли промышленности вручили трудовому коллективу публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод», где трудятся 1037 человек.



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли промышленности вручили трудовому коллективу акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения». Это ведущий производитель грузового подвижного состава в России. Линейка продукции включает более 100 сертифицированных моделей вагонов - это самая широкая номенклатура среди вагоностроительных предприятий России и СНГ. На предприятии трудятся 3,5 тысячи человек.



Знамя победителя в агропромышленной отрасли вручили трудовому коллективу ООО «МордовАлкоПром». Предприятие входит в десятку ведущих производителей России. Здесь работают более тысячи человек.



Знамя победителя в агропромышленной отрасли вручили трудовому коллективу АО «Агрофирма «Октябрьская» Лямбирского района. На предприятии работают более 2 тысяч человек.



Знамя победителя в агропромышленной отрасли вручили трудовому коллективу ООО «Исток» Рузаевского муниципального района.



Знамя победителя в отрасли строительства вручили трудовому коллективу общества с ограниченной ответственностью «Мордовдорстрой».



Знамя победителя в отрасли строительства вручили трудовому коллективу ООО «Анелия».



В сфере жилищно-коммунального хозяйства знамя победителя вручили трудовому коллективу филиала публичного акционерного общества «Россети Волга» - «Мордовэнерго».



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли транспорта вручили трудовому коллективу муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс».



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли информатизации и связи вручили трудовому коллективу управления федеральной почтовой связи Республики Мордовия акционерного общества «Почта России».



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли предпринимательства вручили трудовому коллективу сферы торговли и малого бизнеса ООО «МиК» Рузаевского муниципального района.



Переходящее знамя в отрасли «Потребкооперация» вручили трудовому коллективу потребительского общества «Большеигнатовское».



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли здравоохранения вручили трудовому коллективу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Поликлиника № 2».



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли здравоохранения вручили трудовому коллективу Рузаевской центральной районной больницы.



Победителем республиканского соревнования в сфере образования признан трудовой коллектив Поселковской средней школы № 1 имени Героя Советского Союза Зайцева Бориса Михайловича Атяшевского муниципального района.



Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в сфере образования вручили трудовому коллективу Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий.



Победителем республиканского соревнования в сфере культуры признан трудовой коллектив Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина.



Победителем республиканского соревнования в сфере социального обслуживания признан трудовой коллектив Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Зубово-Полянского муниципального района.



Победителем республиканского соревнования в сфере социального обслуживания признан трудовой коллектив государственного казенного учреждения «Социальная защита населения по городскому округу Саранск».



Трудовые династии – гордость и опора любого коллектива.

Указом Главы Республики Мордовия за сохранение преемственности поколений и формирование семейных трудовых традиций Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» награждена трудовая династия Данилиных, работающая в акционерном обществе «Биохимик». Общий трудовой стаж династии - 162 года.



Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» награждена трудовая династия Абрамовых, работающая в отрасли сельского хозяйства (Ичалковский муниципальный район). Общий трудовой стаж династии - 155 лет.



Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» награждена трудовая династия Поповых, работающая в публичном акционерном обществе «Ковылкинский электромеханический завод». Общий трудовой стаж династии - 116 лет.



С Праздником Весны и Труда трудовые коллективы поздравил также Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин. Были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



В номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» победителем признано общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ».





В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» победителем признано акционерное общество «Биохимик».



В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» победителем признано государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Детская поликлиника № 2».



В номинациях «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» победителем признано акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск».



В номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы» победителем признан филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия».



В номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Мордовское предприятие «Искра».



В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» победителем признано акционерное общество «Детская пищевая станция».



Трудовые коллективы поздравил председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия Сергей Губарев. Состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников».

Диплом лауреата 3 степени вручили коллективу общества с ограниченной ответственностью «ВКМ – СТАЛЬ».

Дипломом лауреата 2 степени награжден коллектив федерального казенного предприятия «Саранский механический завод».

Диплом лауреата 1 степени вручен коллективу общества с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод «Саранский»