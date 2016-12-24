Поздравление Главы Мордовии с праздником Весны и Труда

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Уважаемые жители Мордовии!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай соединил в себе яркие краски, тёплые встречи и чувство гордости за трудовые достижения представителей разных поколений и профессий.
В Мордовии живут замечательные люди - сильные, трудолюбивые и талантливые. Именно благодаря вашему профессионализму, настойчивости и преданности своему делу мы движемся вперед, преодолеваем трудности и достигаем новых вершин. Ваши энергия и мастерство - это фундамент, на котором строится общий успех.
Особые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества за их ратный труд, за служение Великой России и родной республике. Благодарю всех, кто большими и малыми делами, душой и сердцем поддерживает парней на передовой. Такая сплочённость, мощное единство помогает приближать Победу.
Дорогие друзья! От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый ваш день будет наполнен добрыми делами!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
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