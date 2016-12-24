«Настоящее боевое братство»: в республике отметили День пожарной охраны

Глава Мордовии Артём Здунов 30 апреля принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню пожарной охраны Российской Федерации. За долгие годы своей истории пожарная охрана прошла большой и славный путь становления и развития. Сегодня противопожарная служба - это современная оперативная структура, способная эффективно действовать в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

С поздравлением к огнеборцам обратился Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил высокий профессионализм сотрудников пожарной охраны республики и готовность к выполнению самых сложных задач. С начала года в регионе потушено 850 пожаров, эвакуировано и спасено свыше 500 человек. «Мы занимаемся профилактикой - для нас это общая задача. Чтобы предотвратить трагедии, сберечь лесные угодья, домохозяйства, нам предстоит еще очень большая работа», - сказал Глава республики.

Постоянно обновляется материально-техническая база пожарной охраны - в прошлом году приобретено 10 новых единиц техники, были дооснащены кинологическое, водолазное, поисково-спасательное подразделения. В рамках национального проекта «Экология» усилено оснащение лесопожарных подразделений.

«Мы оперативно вносим изменения в законодательную базу республики, чтобы отрегулировать вопросы взаимодействия, чтобы наказывать тех, кто создает опасные ситуации - здесь должен быть очень строгий подход. Вместе с тем растет профессионализм сотрудников - это подтверждают и спортивные соревнования», - отметил Глава Мордовии.

Республика добилась больших успехов в пожарно-спасательном спорте - в августе Саранск будет принимать чемпионат мира среди юношей и девушек.

Артём Здунов поблагодарил сотрудников и ветеранов пожарной охраны за доблестную службу, за помощь участникам СВО, пожелал сухих рукавов и поменьше тревожных вызовов.

Огнеборцев республики также поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Анатолий Гулин, заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов.

Начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин поблагодарил руководство республики и правоохранительного блока за тесное взаимодействие. «Никогда не хотел для себя другой судьбы, - сказал он. - Хотел быть только здесь, где люди крепче стали. Гнется и течет металл, лопаются стекла, рушатся здания, а мужики делают свое дело - спасают людей».

От ветеранского корпуса своих коллег поздравил председатель Мордовской республиканской общественной организации ветеранов пожарных и спасателей Олег Исаков.

Также на торжественном собрании наградили юных победителей конкурса изобразительного искусства «Огнеборец - профессия смелых людей». У спасателей республики подрастает достойная смена!