Артём Здунов: «Самое важное для нас - обеспечить прирост инвестиций»

Глава Мордовии Артём Здунов 28 марта провел встречу с региональной инвестиционной группой по вопросам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Напомним, он разработан Министерством экономического развития РФ по поручению Президента страны и нацелен на снижение административных барьеров для бизнеса. Верификацию внедрения инвестстандарта проводят деловые объединения - «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Глава Мордовии подчеркнул: «Одним из важнейших приоритетов инвестиционной политики в республике является выстраивание прозрачных отношений и каналов прямой связи с инвесторами. Мы отмечаем, что за последние годы каждый этап взаимодействия становится более понятным для инвестора. К нам пришли крупные инвесторы, которые раньше на республику даже не смотрели. География расширяется, и эту политику мы продолжим».

Мордовия включена в 12 пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта и успешно подтвердила его внедрение по итогам 2022 и 2023 года.

«Самое важное для нас - обеспечить прирост инвестиций, - сказал Артём Здунов. - Потому что это наш ВРП, наша экономика. По итогам 2023 года мы получили максимальный с 2012 года прирост инвестиций. Поэтому мы продолжим совершенствовать все процессы, снижать административные барьеры. Мы на верном пути! Но надо помнить, что и другие регионы не спят, конкуренция огромная».

Об инструментах регионального инвестстандарта доложил министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. Главная задача - сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Региональный инвестиционный стандарт — это набор инструментов, которые упрощают процессы, делают развитие бизнеса прозрачнее и удобнее, а взаимодействие между властью и бизнесом — понятнее.

Глава республики рекомендовал всем членам региональной инвестиционной группы при работе активнее пользоваться инвестиционной картой, на которой отражены действующие инвестиционные площадки. Информация о них ежемесячно обновляется, идет интеграция со всеми муниципальными образованиями.

Генеральный директор ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» Камиль Арсланбеков рассказал об инструментах работы с потенциальными инвесторами, в том числе через инвестиционный портал.

О сокращении сроков получения разрешений на строительство, регистрации прав собственности, постановки земельных участков на кадастровый учет доложили министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин и министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко. В настоящее время Минземимущества ведет подготовку к международному земельному форуму «Мастор» - он пройдет в Мордовии 29-30 мая. Участие в нем уже подтвердили представители Казахстана, Киргизии, ОАЭ.

Об итогах внедрения регионального инвестиционного стандарта в 2024 году рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ, председатель МРО «Деловая Россия» Елена Юрченкова. Она отметила, что предприниматели республики очень высоко оценивают работу регионального правительства по созданию благоприятных условий для бизнеса.