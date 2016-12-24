Михаил Семенович Романов из Лямбирского района - Почетный гражданин Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 26 марта приехал в село Александровка Лямбирского района, чтобы поздравить Михаила Семеновича Романова с присвоением звания «Почетный гражданин Республики Мордовия». Также руководитель республики вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

25 марта Михаилу Семеновичу исполнилось 100 лет. В ноябре 1943 года он был призван на военную службу и направлен в Маньчжурию. С 1944 года служил в 84-м пулеметном артиллерийском батальоне пулеметчиком-наводчиком. Ветеран поделился, что было тяжело, но он до сих пор помнит, как разобрать и собрать пулемет, может это сделать с закрытыми глазами. Михаил Семенович награжден Орденом Отечественной войны II степени.

После возвращения со службы в звании ефрейтора работал в колхозе. Здесь же встретил свою супругу Александру Ивановну. «Плотником был - дома строил, коровники. Профессионально валял валенки. В общем, все могу руками делать! - говорит ветеран. - Люблю нашу Родину, в особенности - Мордовию!»

Артём Здунов восхитился бодростью духа Михаила Семеновича, его крепким рукопожатием. «Поздравляю вас со 100-летним юбилеем от себя и от Президента нашей страны! - сказал руководитель республики. - С большой благодарностью вручаю вам высшую награду Республики Мордовия. Дай Бог вам еще долгих-долгих лет жизни. Слава Богу, что вы, ветераны, у нас есть!»