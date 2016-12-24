В Саранске прошел митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

В Саранске на площади возле Ледового дворца состоялся митинг-концерт, посвященный одиннадцатой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве был подписан исторический договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Решение приняли сами жители Крыма на референдуме. С того дня территория активно развивается – здесь строятся школы, больницы, жилые дома, современные медицинские и культурные центры, реконструируются туристические объекты.

Праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране, так как воссоединение стало для россиян символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости.

В Саранске в митинге приняли участие ветераны СВО, представители «Единой России», молодогвардейцы, студенты, активисты общественных организаций, жители и гости города. Для участников праздника выступили творческие коллективы республики.