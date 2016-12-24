В Музее Эрьзи зрителей охватит «Магия созерцания»

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21 марта в Музее Эрьзи откроется выставка произведений живописи и графики заслуженного художника Мордовии Юрия Дырина «Магия созерцания».
Удивительные художественные миры Юрия Дырина - яркие, фантасмагоричные, многослойные. Однажды увидев его картины, вы узнаете их всегда. Художник верен себе и выбранному стилю. Его называют представителем мордовского этнофутуристического искусства, сам он называет свой стиль живописи мифотворчеством.
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