В Музее Эрьзи зрителей охватит «Магия созерцания»

21 марта в Музее Эрьзи откроется выставка произведений живописи и графики заслуженного художника Мордовии Юрия Дырина «Магия созерцания».

Удивительные художественные миры Юрия Дырина - яркие, фантасмагоричные, многослойные. Однажды увидев его картины, вы узнаете их всегда. Художник верен себе и выбранному стилю. Его называют представителем мордовского этнофутуристического искусства, сам он называет свой стиль живописи мифотворчеством.