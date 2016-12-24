Поздравление Главы Мордовии с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего труда всегда на виду, от них зависит качество жизни каждого жителя республики. Вы стараетесь поддерживать чистоту, порядок и комфорт на улицах наших городов и сёл. Обеспечиваете бесперебойную работу социальных учреждений и промышленных предприятий.
Сегодня у нас много инструментов для модернизации отрасли. За счёт реализации национальных проектов и государственных программ повышаем качество услуг, снижаем потери ресурсов, внедряем новые технологии. Появилось множество благоустроенных территорий, которые стали настоящим украшением республики. Но проблемные вопросы остаются. Важно помнить, что только конструктивный диалог с жителями поможет добиться успеха.
Желаю вам здоровья, радости и новых достижений в вашей непростой, но такой нужной людям работе!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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