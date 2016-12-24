Поздравление Главы Мордовии с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Результаты вашего труда всегда на виду, от них зависит качество жизни каждого жителя республики. Вы стараетесь поддерживать чистоту, порядок и комфорт на улицах наших городов и сёл. Обеспечиваете бесперебойную работу социальных учреждений и промышленных предприятий.

Сегодня у нас много инструментов для модернизации отрасли. За счёт реализации национальных проектов и государственных программ повышаем качество услуг, снижаем потери ресурсов, внедряем новые технологии. Появилось множество благоустроенных территорий, которые стали настоящим украшением республики. Но проблемные вопросы остаются. Важно помнить, что только конструктивный диалог с жителями поможет добиться успеха.

Желаю вам здоровья, радости и новых достижений в вашей непростой, но такой нужной людям работе!

Глава Республики Мордовия А. Здунов