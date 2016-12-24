Поздравление Главы Мордовии с Днём российской почты

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Уважаемые работники почтовой связи Мордовии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В эпоху цифровых технологий роль традиционной почты по-прежнему важна. Сегодня почтовые отделения стали многофункциональными центрами, внедряющие инновации и совершенствующие сервис. Но самое ценное – это труд почтальона. В любую погоду и при любых обстоятельствах вы доставляете отправления адресату.

Спасибо всем сотрудникам почты Мордовии за профессионализм и преданность делу. За помощь нашим бойцам, благодаря вам они получают посылки и письма, наполненные теплом родных сердец.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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