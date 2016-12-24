Поздравление Главы Мордовии с Днём российской почты

Уважаемые работники почтовой связи Мордовии!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



В эпоху цифровых технологий роль традиционной почты по-прежнему важна. Сегодня почтовые отделения стали многофункциональными центрами, внедряющие инновации и совершенствующие сервис. Но самое ценное – это труд почтальона. В любую погоду и при любых обстоятельствах вы доставляете отправления адресату.



Спасибо всем сотрудникам почты Мордовии за профессионализм и преданность делу. За помощь нашим бойцам, благодаря вам они получают посылки и письма, наполненные теплом родных сердец.



Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!



Глава Республики Мордовия А. Здунов