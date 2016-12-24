Батыр Эмеев посетил многодетную семью Юдинцевых, пережившую страшную трагедию

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Об этом и.о. Председателя Правительства РМ сообщил в телеграм.
«Сегодня по поручению Главы республики вместе с Первым заместителем Председателя Правительства РМ Галиной Алексеевной Лотвановой и представителями администрации Саранска навестили семью, передали слова поддержки и выразили соболезнования.
Со стороны Правительства окажем всю необходимую помощь. Для младших детей будет выделена социальная няня — чтобы рядом всегда был надёжный взрослый. Из резервного фонда Главы Мордовии окажем материальную помощь на завершение строительства дома. Возьмём на контроль и другие вопросы, с которыми предстоит столкнуться в ближайшее время».
Напомним, 12 июля в Ковылкинском районе во время купания в реке Мокша в семье утонули мама с дочкой.
Глава Мордовии Артём Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким, и заверил, что республиканские власти обеспечат заботой и опекой пережившую страшную трагедию многодетную семью.
«Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша - пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-ти летняя Алиса - мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться…
Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребёнку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким».
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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