Батыр Эмеев посетил многодетную семью Юдинцевых, пережившую страшную трагедию

Об этом и.о. Председателя Правительства РМ сообщил в телеграм.

«Сегодня по поручению Главы республики вместе с Первым заместителем Председателя Правительства РМ Галиной Алексеевной Лотвановой и представителями администрации Саранска навестили семью, передали слова поддержки и выразили соболезнования.

Со стороны Правительства окажем всю необходимую помощь. Для младших детей будет выделена социальная няня — чтобы рядом всегда был надёжный взрослый. Из резервного фонда Главы Мордовии окажем материальную помощь на завершение строительства дома. Возьмём на контроль и другие вопросы, с которыми предстоит столкнуться в ближайшее время».

Напомним, 12 июля в Ковылкинском районе во время купания в реке Мокша в семье утонули мама с дочкой.

Глава Мордовии Артём Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким, и заверил, что республиканские власти обеспечат заботой и опекой пережившую страшную трагедию многодетную семью.

«Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша - пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-ти летняя Алиса - мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться…

Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребёнку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким».