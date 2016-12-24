Президент России отметил добросовестный труд жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник участка производства Рузаевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Геннадий Викторович Ильин.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено лесничему Пурдошанского участкового лесничества государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Краснослободское территориальное лесничество» Виктору Николаевичу Сусареву.



Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена почтальон отделения почтовой связи Саранск Саранского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовия акционерного общества «Почта России» Нина Петровна Дерябина.

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- руководителю агентского центра «Атюрьевский» филиала публичного акционерного общества Страховой Компании «Росгосстрах» в Республике Мордовия Николаю Ивановичу Баранову

- главе Ромодановского муниципального района Республики Мордовия Сергею Валентиновичу Ведяшкину

- мастеру по обслуживанию абонентов группы клиентского сервиса Сервисного центра города Краснослободска филиала в Республике Мордовия публичного акционерного общества «Ростелеком» Александру Николаевичу Якомаскину.