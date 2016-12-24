В Доме Республики обсудили работу завода «Сарансккабель»

Глава Мордовии Артём Здунов 11 марта провел рабочую встречу с директором завода «Сарансккабель» Анной Матыциной. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев. Обсудили вопросы текущей деятельности предприятия и планы по реализации новых инвестпроектов.

Кабельный кластер республики - один из крупнейших в стране по объемам производства и номенклатуре выпускаемой продукции. Уровень локализации производства в отрасли составляет 90 %. Предприятия Мордовии выпускают различные виды кабелей и изоляционные материалы для них, катанку для нужд кабельной промышленности, телекоммуникационное оптическое волокно.

2024 год «Сарансккабель» отработал стабильно, выросли объемы производства и отгрузки продукции. На 30 % по сравнению с 2023 годом увеличились объемы взаимодействия с госкорпорациями.

Предприятие осваивает выпуск новых видов продукции. В конце прошлого года запущено уникальное для нашей страны производство кабелей связи с пленко-пористой изоляцией. В общей сложности за прошлый год в производство вложено 500 млн рублей инвестиций.

Глава республики подчеркнул важность работы по подготовке и сохранению кадров на предприятии. Как отметила Анна Матыцина, определенные сложности присутствуют, есть вакансии по ряду рабочих специальностей. Для решения кадровых проблем используются различные механизмы, в их числе - обучение работников смежным профессиям, плотная работа с образовательными организациями, в первую очередь - по программе «Профессионалитет». Все это позволяет обеспечивать 100-процентную загрузку производственных мощностей.

Сейчас на заводе работают 950 человек, среднемесячная зарплата в январе этого года превысила 69 тысяч рублей.

На встрече рассмотрели потребность предприятия в новых партнерах, обсудили планы по дальнейшей загрузке мощностей.