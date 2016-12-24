Артём Здунов поздравил женщин республики с праздником 8 Марта

7 марта в Республиканском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. Руководитель региона назвал 8 Марта самым добрым весенним праздником, праздником красоты и любви.

Практически во всех профессиях работают наши женщины, щедро отдавая свою душевную теплоту и заботу. «Мы всегда и во всех профессиях опираемся на вас!» - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель республики напомнил слова Президента России о том, что женщины обладают бесценным даром - дарить жизнь. Материнство - главное предназначение женщины. Всю свою любовь отдает мать детям, растит их, воспитывает. Ни на минуту не перестает беспокоиться материнское сердце.

Артём Здунов особо подчеркнул: в наше непростое время как никогда важно поддерживать друг друга, в первую очередь тех, кто потерял своих близких.

Накануне Президент России на встрече с женами героев СВО разговаривал с нашей землячкой - вдовой Героя России Аленой Слугиной. Сейчас она социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Мордовия. Алена Слугина рассказала, что только спустя год после гибели мужа нашла силы жить дальше. Региональные власти поддерживают семьи участников СВО, не оставляют их с бедой один на один.

Такая поддержка нужна и пожилым людям. Глава республики отметил, что часто встречается с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла и не устает восхищаться их стойкостью, жизненной силой и мудростью. Руководитель региона призвал не оставлять пожилых людей без внимания и заботы, для них это сейчас самое главное.

Артём Здунов вручил женщинам республики, работающим в самых разных отраслях, высокие награды.

Юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» награждена МАРЧЕНКО Евгения Андреевна – бывший несовершеннолетний узник концлагеря, городской округ Саранск.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена КАНАЙКИНА Татьяна Ивановна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Кочелаевская школа-интернат» Ковылкинского муниципального района.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена СЫРКИНА Марина Петровна – учитель мордовского (эрзянского) языка Центра образования «Тавла» – Средней общеобразовательной школы № 17 городского округа Саранск.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена МОСКОВСКАЯ Елена Федоровна – заведующий нефрологическим отделением – врач-нефролог Детской республиканской клинической больницы.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена МАКАРОВОЙ Наталье Владимировне – артистке-вокалистке (солистке) Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена КУЛИКОВОЙ Светлане Сергеевне – маляру общества с ограниченной ответственностью «Анелия».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена ГАГАРИНОЙ Светлане Вячеславовне – учителю русского языка и литературы Гимназии № 1 Рузаевского муниципального района.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена АЛЕНЬКИНОЙ Светлане Анатольевне – главному бухгалтеру акционерного общества «Биохимик».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена ПОТАПОВОЙ Татьяне Александровне – швее общества с ограниченной ответственностью «Рузаевская швейная фабрика».

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручено БАРАШИХИНОЙ Татьяне Васильевне – директору Республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда», члену регионального отделения Союза женщин России Республики Мордовия.

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручено БЕРЕЗИНОЙ Татьяне Анатольевне – директору автономной некоммерческой организации социальных и гражданских инициатив «Единство», члену регионального отделения Союза женщин России Республики Мордовия.

Указом Главы Республики Мордовия за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, знаком отличия «За смелость и отвагу» награждена КАРГИНА Елена Викторовна – операционная медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова.

За активную общественную деятельность медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» награждена НИКОНОВА Людмила Владимировна – председатель Мордовского республиканского отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».

За заслуги в области промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Мордовия» присвоено КОЧЕТКОВОЙ Нине Константиновне – начальнику службы контроля качества акционерного общества «Неон» Инсарского муниципального района.

За заслуги в нотариальной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия» присвоено РОДИНОЙ Светлане Викторовне – нотариусу, занимающемуся частной практикой по Саранскому нотариальному округу Республики Мордовия.

За заслуги в развитии средств массовой информации почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Республики Мордовия» присвоено МАЗИНОЙ Ирине Анатольевне – редактору отдела информации автономного учреждения Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации «Известия Мордовии».

За заслуги в области городского пассажирского транспорта и многолетнюю добросовестную работу Почетной Грамотой Республики Мордовия награждена КОРМИШИНА Наталья Александровна – водитель пассажирского троллейбуса муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной Грамотой Республики Мордовия награждена МИРОНОВА Светлана Станиславовна – заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Мордовия.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной Грамотой Республики Мордовия награждена РУМЯНЦЕВА Ирина Валентиновна – заведующий лабораторией клинической микробиологии консультативно-диагностического отделения – врач-бактериолог Республиканской инфекционной клинической больницы.

Подарком для всех приглашенных на торжественное мероприятие женщин стал праздничный концерт.