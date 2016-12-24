Жителей Мордовии приглашают озвучить фронтовые письма для новой экспозиции к 80-летию Победы

Музей Победы продлил до 30 апреля проект «Голоса Победы», в рамках которого жителей Мордовии приглашают озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе. Все аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется к 80-летию Победы.

«В рамках проекта не просто зазвучат строки писем военных лет, но и словно оживут герои прошлого, давая возможность потомкам лучше узнать и понять чувства советских людей - их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом», - подчеркнули в Музее Победы.

Всего с момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы поступило свыше 250 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Среди участников акции - музейные сотрудники, которые озвучили фронтовые письма из своих фондовых коллекций, потомки ветеранов, прочитавшие «треугольники», бережно хранившиеся в семьях на протяжении восьми десятков лет.

«Проект не оставил равнодушными многих жителей нашей страны, которые нашли в своих семейных архивах памятные весточки, написанные дедами и прадедами в минуты затишья на поле боя, и озвучили их. К сбору писем также присоединились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, школьные музеи», - отметили в Музее Победы.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие - дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.