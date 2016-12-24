В Доме Республики прошло заседание Оперативного штаба Минсельхоза России

4 марта в Доме Республики состоялось заседание Оперативного штаба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Основной темой заседания стала подготовка регионов к весенне-полевым работам и обеспеченность материально-техническими ресурсами. В этом году план по посевной в стране - 84 млн гектаров, из них 55,8 млн га - под яровой сев.



Министр отметила, что российское растениеводство находится на высоком уровне, у аграриев хорошие технологии. При этом она обратила внимание на вопрос обеспеченности семенами отечественной селекции. Благодаря работе селекционеров и семеноводов сейчас этот показатель превышает 67%. «Отечественная селекция - это наш приоритет», - подчеркнула Оксана Лут.



Еще один важный вопрос - предстоящий пожароопасный сезон. На регионах лежит большая ответственность - обеспечить пожарную безопасность на объектах АПК в ходе проведения сезонных полевых работ.



Как отметил Артём Здунов, в Мордовии в 2025 году для проведения посевной кампании запланировано финансирование в размере 9,6 млрд рублей. Предстоит посеять 499 тысяч гектаров яровых культур. Регион обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых на полную потребность.



«Наша важнейшая задача в ходе посевной кампании - обеспечить максимальный высев семенами отечественной селекции, - сказал Глава Мордовии. - Потребность сельхозтоваропроизводителей республики в минеральных удобрениях составляет 74 тысячи тонн. На сегодня обеспеченность минеральными удобрениями у нас составляет 38%. Рисков мы здесь не видим, процесс приобретения удобрений активно продолжается в соответствии с запланированным графиком».



92% сельскохозяйственных машин, необходимых для проведения весенне-полевых работ, уже подготовлено. Всего планируется задействовать свыше 5 тысяч единиц техники. Идет приобретение горюче-смазочных материалов.



«Мордовия готова к проведению весеннего посева 2025 года. Все необходимые мероприятия для обеспечения успешного старта аграрного сезона будут предприняты», - заверил Артём Здунов.