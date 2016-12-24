Артём Здунов провел встречу с депутатами фракции КПРФ в Государственном Собрании РМ

Глава Мордовии Артём Здунов 27 февраля провел встречу с депутатами фракции КПРФ в Государственном Собрании Республики Мордовия. Во встрече приняли участие и. о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, первый заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков.

«Встречу проводим в преддверии 80-летия Великой Победы, - отметил Артём Здунов. - Этот год объявлен нашим Президентом Годом защитника Отечества. В республике 2025 год - еще и Год исторической памяти. Поэтому вопросу увековечения памяти уделим сегодня особое внимание. Большое спасибо за помощь участникам специальной военной операции. Здесь мы чувствуем братское плечо друг друга, делаем все для нашей победы. По участию в законотворческой деятельности вы - одна из самых активных фракций. По ряду инициатив, в частности по мерам социальной поддержки, есть успешное принятие закона. Думаю, что и дальше мы продолжим сотрудничество».

Первый секретарь комитета Мордовского республиканского отделения КПРФ Дмитрий Кузякин передал руководителю республики собрание выступлений Геннадия Зюганова «На службе народу» и памятную медаль к 80-летию Великой Победы советского народа над фашизмом.

Также Дмитрий Кузякин рассказал о проведенной избирательной кампании 2024 года и задачах на 2025-2026 годы.

Депутаты фракции КПРФ вынесли на обсуждение вопрос проведения ремонта памятника В.И. Ленину на Советской площади. «Скоро будем отмечать 155 лет со дня рождения В.И. Ленина. Было бы хорошо успеть к этой дате. Время еще позволяет это сделать», - сказал Дмитрий Кузякин.

Артём Здунов дал поручение временно исполняющему полномочия главы городского округа Саранск Владимиру Быкову взять вопрос на контроль.

Кроме того, заместитель руководителя фракции КПРФ в Госсобрании Сергей Пивкин и депутат фракции Павел Феофанов передали Главе Мордовии обращения от жителей населенных пунктов республики, касающиеся развития социальной инфраструктуры. В частности, жители села Новая Карьга Краснослободского района выразили благодарность руководителю региона за дорогу и уличное освещение, а также попросили помочь с ремонтом Дома культуры. Также обращения касались расселения аварийного жилья, работы образовательных организаций, обеспечения безопасности дорожного движения на ряде второстепенных улиц частного сектора Саранска.

Дмитрий Кузякин поблагодарил Главу Мордовии за то, что теперь в заседаниях фракции принимают участие республиканские министры - это позволяет эффективнее решать возникающие проблемные вопросы.