В Доме Республики обсудили перспективы развития предприятий группы компаний «Ардатовский светотехнический завод»

Глава Мордовии Артём Здунов 27 февраля встретился с учредителем группы компаний «Ардатовский светотехнический завод» Владимиром Кудашкиным. Обсуждались итоги и перспективы работы предприятия и его генерального партнера - «Завода световых приборов». Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.

«Завод световых приборов» - крупный поставщик светотехнической продукции под собственным брендом. Владимир Кудашкин отметил, что за последние три года предприятие существенно нарастило объемы выпускаемой продукции – рост составил почти 130 %. В минувшем году было изготовлено товаров почти на 644 млн рублей. Вдвое выросло количество сотрудников – сейчас на предприятии трудится 165 человек. Средняя заработная плата на начало этого года составила более 81 тысячи рублей.

АО «Ардатовский светотехнический завод» выпускает более 5 тысяч моделей светильников. За счет большого научно-технического потенциала предприятие постоянно расширяет свой ассортимент. В прошлом году в рамках реализации инвестпроекта проведено перевооружение линий для массового производства полупроводниковых осветительных приборов на основе светодиодов. Это позволило увеличить выручку в 2,5 раза. В перспективе – реализация еще одного инвестпроекта с общим объемом вложений в 50 млн рублей.

В ходе встречи речь также шла о ходе реализации одного из крупнейших проектов особой экономической зоны – завода «Световые инновационные системы» (СИС), который будет выпускать опоры и светодиодные утилитарные светильники. Резидент ведет активную работу по ремонту сооружений бывшего завода «Лисма» общей площадью 27 тыс. кв. метров. В планах – запустить завод в первом квартале следующего года. Предприятие, в том числе, будет изготавливать граненые опоры, которые сейчас очень востребованы. Объем инвестиций в проект превышает 900 млн рублей, будет создано 200 новых рабочих мест.

Глава Мордовии поддержал планы по развитию производства, отметив важность соблюдения сроков по реализации инвестпроекта в рамках особой экономической зоны.